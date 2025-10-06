Manyu pris i dag

Sanntids Manyu (MANYU) pris i dag er $ 0.000000013721, med en 21.01% endring de siste 24 timene. Nåværende MANYU til USD konverteringssats er $ 0.000000013721 per MANYU.

Manyu rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- MANYU. I løpet av de siste 24 timene MANYU har den blitt handlet mellom $ 0.000000011255(laveste) og $ 0.000000014025 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har MANYU beveget seg +0.54% i løpet av den siste timen og -19.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 122.40K.

Manyu (MANYU) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 122.40K$ 122.40K $ 122.40K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Manyu er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 122.40K. Den sirkulerende forsyningen på MANYU er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.