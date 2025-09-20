Dagens BlockchainSpace livepris er 0.00811557 USD. Spor prisoppdateringer for GUILD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GUILD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BlockchainSpace livepris er 0.00811557 USD. Spor prisoppdateringer for GUILD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GUILD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GUILD

GUILD Prisinformasjon

GUILD Offisiell nettside

GUILD tokenomics

GUILD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BlockchainSpace Logo

BlockchainSpace Pris (GUILD)

Ikke oppført

1 GUILD til USD livepris:

$0.00811557
$0.00811557$0.00811557
+5.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BlockchainSpace (GUILD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:17:54 (UTC+8)

BlockchainSpace (GUILD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00766766
$ 0.00766766$ 0.00766766
24 timer lav
$ 0.00811047
$ 0.00811047$ 0.00811047
24 timer høy

$ 0.00766766
$ 0.00766766$ 0.00766766

$ 0.00811047
$ 0.00811047$ 0.00811047

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

+5.62%

+35.21%

+35.21%

BlockchainSpace (GUILD) sanntidsprisen er $0.00811557. I løpet av de siste 24 timene har GUILD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00766766 og et toppnivå på $ 0.00811047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUILD er $ 1.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUILD endret seg med +1.09% i løpet av den siste timen, +5.62% over 24 timer og +35.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlockchainSpace (GUILD) Markedsinformasjon

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

--
----

$ 8.06M
$ 8.06M$ 8.06M

455.49M
455.49M 455.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BlockchainSpace er $ 3.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUILD er 455.49M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.06M.

BlockchainSpace (GUILD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BlockchainSpace til USD ble $ +0.00043191.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BlockchainSpace til USD ble $ +0.0021864100.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BlockchainSpace til USD ble $ +0.0029537956.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BlockchainSpace til USD ble $ +0.0058982653610873556.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00043191+5.62%
30 dager$ +0.0021864100+26.94%
60 dager$ +0.0029537956+36.40%
90 dager$ +0.0058982653610873556+266.01%

Hva er BlockchainSpace (GUILD)

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BlockchainSpace (GUILD) Ressurs

Offisiell nettside

BlockchainSpace Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BlockchainSpace (GUILD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BlockchainSpace (GUILD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BlockchainSpace.

Sjekk BlockchainSpaceprisprognosen nå!

GUILD til lokale valutaer

BlockchainSpace (GUILD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BlockchainSpace (GUILD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GUILD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BlockchainSpace (GUILD)

Hvor mye er BlockchainSpace (GUILD) verdt i dag?
Live GUILD prisen i USD er 0.00811557 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GUILD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GUILD til USD er $ 0.00811557. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BlockchainSpace?
Markedsverdien for GUILD er $ 3.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GUILD?
Den sirkulerende forsyningen av GUILD er 455.49M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGUILD ?
GUILD oppnådde en ATH-pris på 1.79 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GUILD?
GUILD så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GUILD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GUILD er -- USD.
Vil GUILD gå høyere i år?
GUILD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GUILD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:17:54 (UTC+8)

BlockchainSpace (GUILD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.