BlockchainSpace (GUILD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00766766 $ 0.00766766 $ 0.00766766 24 timer lav $ 0.00811047 $ 0.00811047 $ 0.00811047 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00766766$ 0.00766766 $ 0.00766766 24 timer høy $ 0.00811047$ 0.00811047 $ 0.00811047 All Time High $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.09% Prisendring (1D) +5.62% Prisendring (7D) +35.21% Prisendring (7D) +35.21%

BlockchainSpace (GUILD) sanntidsprisen er $0.00811557. I løpet av de siste 24 timene har GUILD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00766766 og et toppnivå på $ 0.00811047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUILD er $ 1.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUILD endret seg med +1.09% i løpet av den siste timen, +5.62% over 24 timer og +35.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlockchainSpace (GUILD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Opplagsforsyning 455.49M 455.49M 455.49M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BlockchainSpace er $ 3.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUILD er 455.49M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.06M.