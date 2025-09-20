BlockCDN (BCDN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.283911$ 0.283911 $ 0.283911 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.34% Prisendring (1D) +8.02% Prisendring (7D) +17.67% Prisendring (7D) +17.67%

BlockCDN (BCDN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BCDN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCDN er $ 0.283911, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCDN endret seg med -2.34% i løpet av den siste timen, +8.02% over 24 timer og +17.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlockCDN (BCDN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.74K$ 73.74K $ 73.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 212.85K$ 212.85K $ 212.85K Opplagsforsyning 346.45M 346.45M 346.45M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BlockCDN er $ 73.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCDN er 346.45M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 212.85K.