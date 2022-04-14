BlockCDN (BCDN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BlockCDN (BCDN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BlockCDN (BCDN) Informasjon BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated. Offisiell nettside: http://www.blockcdn.org/ Teknisk dokument: http://www.blockcdn.org/pdf.jsp Kjøp BCDN nå!

BlockCDN (BCDN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlockCDN (BCDN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 72.03K $ 72.03K $ 72.03K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 346.45M $ 346.45M $ 346.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 207.91K $ 207.91K $ 207.91K All-time high: $ 0.283911 $ 0.283911 $ 0.283911 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00020791 $ 0.00020791 $ 0.00020791 Lær mer om BlockCDN (BCDN) pris

BlockCDN (BCDN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BlockCDN (BCDN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BCDN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BCDN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BCDNs tokenomics, kan du utforske BCDN tokenets livepris!

BCDN prisforutsigelse Vil du vite hvor BCDN kan være på vei? Vår BCDN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BCDN tokenets prisforutsigelse nå!

