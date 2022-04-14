Blend (BLND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blend (BLND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blend (BLND) Informasjon Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar. Offisiell nettside: https://www.blend.capital/ Teknisk dokument: https://docs.blend.capital/whitepaper/blend-whitepaper Kjøp BLND nå!

Blend (BLND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blend (BLND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Total forsyning: $ 67.14M $ 67.14M $ 67.14M Sirkulerende forsyning: $ 35.27M $ 35.27M $ 35.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M All-time high: $ 0.124556 $ 0.124556 $ 0.124556 All-Time Low: $ 0.03894753 $ 0.03894753 $ 0.03894753 Nåværende pris: $ 0.050044 $ 0.050044 $ 0.050044 Lær mer om Blend (BLND) pris

Blend (BLND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blend (BLND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLNDs tokenomics, kan du utforske BLND tokenets livepris!

BLND prisforutsigelse Vil du vite hvor BLND kan være på vei? Vår BLND prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLND tokenets prisforutsigelse nå!

