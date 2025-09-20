Dagens Blend livepris er 0.05092 USD. Spor prisoppdateringer for BLND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Blend livepris er 0.05092 USD. Spor prisoppdateringer for BLND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 BLND til USD livepris:

$0.05092
-0.30%1D
USD
Blend (BLND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:17:47 (UTC+8)

Blend (BLND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.050708
24 timer lav
$ 0.051356
24 timer høy

$ 0.050708
$ 0.051356
$ 0.124556
$ 0.03894753
-0.11%

-0.32%

-1.10%

-1.10%

Blend (BLND) sanntidsprisen er $0.05092. I løpet av de siste 24 timene har BLND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.050708 og et toppnivå på $ 0.051356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLND er $ 0.124556, mens den rekordlave prisen er $ 0.03894753.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLND endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.32% over 24 timer og -1.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blend (BLND) Markedsinformasjon

$ 1.80M
--
$ 3.42M
35.27M
67,140,850.0
Nåværende markedsverdi på Blend er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLND er 35.27M, med en total tilgang på 67140850.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.42M.

Blend (BLND) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Blend til USD ble $ -0.00016648642241844.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Blend til USD ble $ +0.0092000779.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Blend til USD ble $ +0.0075626027.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Blend til USD ble $ +0.00743740255158244.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00016648642241844-0.32%
30 dager$ +0.0092000779+18.07%
60 dager$ +0.0075626027+14.85%
90 dager$ +0.00743740255158244+17.10%

Hva er Blend (BLND)

Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Blend (BLND) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Blend Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Blend (BLND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Blend (BLND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Blend.

Sjekk Blendprisprognosen nå!

BLND til lokale valutaer

Blend (BLND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blend (BLND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLND tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Blend (BLND)

Hvor mye er Blend (BLND) verdt i dag?
Live BLND prisen i USD er 0.05092 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BLND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BLND til USD er $ 0.05092. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Blend?
Markedsverdien for BLND er $ 1.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BLND?
Den sirkulerende forsyningen av BLND er 35.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLND ?
BLND oppnådde en ATH-pris på 0.124556 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BLND?
BLND så en ATL-pris på 0.03894753 USD.
Hva er handelsvolumet til BLND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLND er -- USD.
Vil BLND gå høyere i år?
BLND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:17:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.