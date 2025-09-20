Blend (BLND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.050708 24 timer lav $ 0.051356 24 timer høy Laveste pris $ 0.03894753 All Time High $ 0.124556 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -0.32% Prisendring (7D) -1.10%

Blend (BLND) sanntidsprisen er $0.05092. I løpet av de siste 24 timene har BLND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.050708 og et toppnivå på $ 0.051356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLND er $ 0.124556, mens den rekordlave prisen er $ 0.03894753.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLND endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.32% over 24 timer og -1.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blend (BLND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.80M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.42M Opplagsforsyning 35.27M Total forsyning 67,140,850.0

Nåværende markedsverdi på Blend er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLND er 35.27M, med en total tilgang på 67140850.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.42M.