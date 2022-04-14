Black Devil (ANGLERFISH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Black Devil (ANGLERFISH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Black Devil (ANGLERFISH) Informasjon
An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.
Offisiell nettside: https://anglerfishsol.com/

Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $91.57K
Total forsyning: $999.29M
Sirkulerende forsyning: $999.29M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $91.57K
All-time high: $0.00936291
All-Time Low: $0
Nåværende pris: $0

Black Devil (ANGLERFISH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Black Devil (ANGLERFISH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANGLERFISH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANGLERFISH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANGLERFISHs tokenomics, kan du utforske ANGLERFISH tokenets livepris!

ANGLERFISH prisforutsigelse
Vil du vite hvor ANGLERFISH kan være på vei? Vår ANGLERFISH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

