Dagens Black Devil livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ANGLERFISH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANGLERFISH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Black Devil livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ANGLERFISH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANGLERFISH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ANGLERFISH

ANGLERFISH Prisinformasjon

ANGLERFISH Offisiell nettside

ANGLERFISH tokenomics

ANGLERFISH Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Black Devil Logo

Black Devil Pris (ANGLERFISH)

Ikke oppført

1 ANGLERFISH til USD livepris:

--
----
-0.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Black Devil (ANGLERFISH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:23:47 (UTC+8)

Black Devil (ANGLERFISH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00936291
$ 0.00936291$ 0.00936291

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.54%

-2.92%

-2.92%

Black Devil (ANGLERFISH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ANGLERFISH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANGLERFISH er $ 0.00936291, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANGLERFISH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.54% over 24 timer og -2.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Black Devil (ANGLERFISH) Markedsinformasjon

$ 99.05K
$ 99.05K$ 99.05K

--
----

$ 99.05K
$ 99.05K$ 99.05K

999.30M
999.30M 999.30M

999,296,399.264723
999,296,399.264723 999,296,399.264723

Nåværende markedsverdi på Black Devil er $ 99.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANGLERFISH er 999.30M, med en total tilgang på 999296399.264723. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.05K.

Black Devil (ANGLERFISH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Black Devil til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Black Devil til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Black Devil til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Black Devil til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.54%
30 dager$ 0+12.79%
60 dager$ 0-26.23%
90 dager$ 0--

Hva er Black Devil (ANGLERFISH)

An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Black Devil (ANGLERFISH) Ressurs

Offisiell nettside

Black Devil Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Black Devil (ANGLERFISH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Black Devil (ANGLERFISH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Black Devil.

Sjekk Black Devilprisprognosen nå!

ANGLERFISH til lokale valutaer

Black Devil (ANGLERFISH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Black Devil (ANGLERFISH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANGLERFISH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Black Devil (ANGLERFISH)

Hvor mye er Black Devil (ANGLERFISH) verdt i dag?
Live ANGLERFISH prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANGLERFISH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANGLERFISH til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Black Devil?
Markedsverdien for ANGLERFISH er $ 99.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANGLERFISH?
Den sirkulerende forsyningen av ANGLERFISH er 999.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANGLERFISH ?
ANGLERFISH oppnådde en ATH-pris på 0.00936291 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANGLERFISH?
ANGLERFISH så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ANGLERFISH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANGLERFISH er -- USD.
Vil ANGLERFISH gå høyere i år?
ANGLERFISH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANGLERFISH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:23:47 (UTC+8)

Black Devil (ANGLERFISH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.