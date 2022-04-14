Bizzy by Virtuals (BIZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bizzy by Virtuals (BIZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bizzy by Virtuals (BIZ) Informasjon Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation. Offisiell nettside: https://www.buzzing.club/ Kjøp BIZ nå!

Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bizzy by Virtuals (BIZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M All-time high: $ 0.02075262 $ 0.02075262 $ 0.02075262 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00126131 $ 0.00126131 $ 0.00126131 Lær mer om Bizzy by Virtuals (BIZ) pris

Bizzy by Virtuals (BIZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bizzy by Virtuals (BIZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIZs tokenomics, kan du utforske BIZ tokenets livepris!

BIZ prisforutsigelse Vil du vite hvor BIZ kan være på vei? Vår BIZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIZ tokenets prisforutsigelse nå!

