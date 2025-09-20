BitMeme (BTM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00002215$ 0.00002215 $ 0.00002215 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.48% Prisendring (1D) -2.56% Prisendring (7D) -3.70% Prisendring (7D) -3.70%

BitMeme (BTM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BTM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTM er $ 0.00002215, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTM endret seg med -0.48% i løpet av den siste timen, -2.56% over 24 timer og -3.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitMeme (BTM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.30K$ 60.30K $ 60.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.47K$ 60.47K $ 60.47K Opplagsforsyning 88.60B 88.60B 88.60B Total forsyning 88,843,859,398.05669 88,843,859,398.05669 88,843,859,398.05669

Nåværende markedsverdi på BitMeme er $ 60.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTM er 88.60B, med en total tilgang på 88843859398.05669. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.47K.