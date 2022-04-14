BitMeme (BTM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitMeme (BTM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitMeme (BTM) Informasjon Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem. The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform). By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies. Offisiell nettside: https://bitmeme.net/ Teknisk dokument: https://bitmeme.net/whitepaper Kjøp BTM nå!

BitMeme (BTM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitMeme (BTM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.86K $ 54.86K $ 54.86K Total forsyning: $ 88.84B $ 88.84B $ 88.84B Sirkulerende forsyning: $ 88.60B $ 88.60B $ 88.60B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.02K $ 55.02K $ 55.02K All-time high: $ 0.00002215 $ 0.00002215 $ 0.00002215 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BitMeme (BTM) pris

BitMeme (BTM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitMeme (BTM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTMs tokenomics, kan du utforske BTM tokenets livepris!

