Bitecoin pris i dag

Sanntids Bitecoin (BITE) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BITE til USD konverteringssats er -- per BITE.

Bitecoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 68,225, med en sirkulerende forsyning på 420.69M BITE. I løpet av de siste 24 timene BITE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.051432, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BITE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -11.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bitecoin (BITE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.23K$ 68.23K $ 68.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.23K$ 68.23K $ 68.23K Opplagsforsyning 420.69M 420.69M 420.69M Total forsyning 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitecoin er $ 68.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BITE er 420.69M, med en total tilgang på 420690000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.23K.