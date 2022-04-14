Bitcorn (BITCORN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcorn (BITCORN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcorn (BITCORN) Informasjon The term "bitcorn" was born around 2017, "Bitcorn" is a pun term used to designate a maximum amount of Bitcoin, typically 0.01 BTC (one-tenth of a Bitcoin). Community Take Over. This will be one of the biggest coins in Solana, we have a strong community, and they are all working on their own bag. bitcorn will become a competitor to bitcoin in the future.Many influencers invest their money there, because they know this will be one of the big coins Offisiell nettside: https://bitcornsol.top/ Kjøp BITCORN nå!

Bitcorn (BITCORN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcorn (BITCORN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.34K $ 31.34K $ 31.34K Total forsyning: $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M Sirkulerende forsyning: $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.34K $ 31.34K $ 31.34K All-time high: $ 0.00252741 $ 0.00252741 $ 0.00252741 All-Time Low: $ 0.00000949 $ 0.00000949 $ 0.00000949 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bitcorn (BITCORN) pris

Bitcorn (BITCORN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcorn (BITCORN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BITCORN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BITCORN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BITCORNs tokenomics, kan du utforske BITCORN tokenets livepris!

BITCORN prisforutsigelse Vil du vite hvor BITCORN kan være på vei? Vår BITCORN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

