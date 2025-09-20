Bitcoin Pro (BTCP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 12.07 $ 12.07 $ 12.07 24 timer lav $ 38.7 $ 38.7 $ 38.7 24 timer høy 24 timer lav $ 12.07$ 12.07 $ 12.07 24 timer høy $ 38.7$ 38.7 $ 38.7 All Time High $ 1,209.85$ 1,209.85 $ 1,209.85 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -0.41% Prisendring (7D) -2.57% Prisendring (7D) -2.57%

Bitcoin Pro (BTCP) sanntidsprisen er $12.24. I løpet av de siste 24 timene har BTCP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 12.07 og et toppnivå på $ 38.7, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCP er $ 1,209.85, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCP endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og -2.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Pro (BTCP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.71M$ 25.71M $ 25.71M Opplagsforsyning 129.02K 129.02K 129.02K Total forsyning 2,100,000.0 2,100,000.0 2,100,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Pro er $ 1.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCP er 129.02K, med en total tilgang på 2100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.71M.