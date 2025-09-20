Dagens Bitcoin Pro livepris er 12.24 USD. Spor prisoppdateringer for BTCP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitcoin Pro livepris er 12.24 USD. Spor prisoppdateringer for BTCP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BTCP

BTCP Prisinformasjon

BTCP Offisiell nettside

BTCP tokenomics

BTCP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bitcoin Pro Logo

Bitcoin Pro Pris (BTCP)

Ikke oppført

1 BTCP til USD livepris:

$12.24
$12.24$12.24
-0.40%1D
USD
Bitcoin Pro (BTCP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:17:20 (UTC+8)

Bitcoin Pro (BTCP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 12.07
$ 12.07$ 12.07
24 timer lav
$ 38.7
$ 38.7$ 38.7
24 timer høy

$ 12.07
$ 12.07$ 12.07

$ 38.7
$ 38.7$ 38.7

$ 1,209.85
$ 1,209.85$ 1,209.85

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

-0.41%

-2.57%

-2.57%

Bitcoin Pro (BTCP) sanntidsprisen er $12.24. I løpet av de siste 24 timene har BTCP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 12.07 og et toppnivå på $ 38.7, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCP er $ 1,209.85, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCP endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og -2.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Pro (BTCP) Markedsinformasjon

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

--
----

$ 25.71M
$ 25.71M$ 25.71M

129.02K
129.02K 129.02K

2,100,000.0
2,100,000.0 2,100,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Pro er $ 1.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCP er 129.02K, med en total tilgang på 2100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.71M.

Bitcoin Pro (BTCP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bitcoin Pro til USD ble $ -0.05149119247133.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bitcoin Pro til USD ble $ -1.4284337040.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bitcoin Pro til USD ble $ +0.0124566480.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bitcoin Pro til USD ble $ +2.251418253217442.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.05149119247133-0.41%
30 dager$ -1.4284337040-11.67%
60 dager$ +0.0124566480+0.10%
90 dager$ +2.251418253217442+22.54%

Hva er Bitcoin Pro (BTCP)

With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bitcoin Pro (BTCP) Ressurs

Offisiell nettside

Bitcoin Pro Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcoin Pro (BTCP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcoin Pro (BTCP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcoin Pro.

Sjekk Bitcoin Proprisprognosen nå!

BTCP til lokale valutaer

Bitcoin Pro (BTCP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcoin Pro (BTCP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTCP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin Pro (BTCP)

Hvor mye er Bitcoin Pro (BTCP) verdt i dag?
Live BTCP prisen i USD er 12.24 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTCP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTCP til USD er $ 12.24. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcoin Pro?
Markedsverdien for BTCP er $ 1.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTCP?
Den sirkulerende forsyningen av BTCP er 129.02K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTCP ?
BTCP oppnådde en ATH-pris på 1,209.85 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTCP?
BTCP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BTCP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTCP er -- USD.
Vil BTCP gå høyere i år?
BTCP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTCP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:17:20 (UTC+8)

Bitcoin Pro (BTCP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

