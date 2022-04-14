Bitcoin Pro (BTCP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin Pro (BTCP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcoin Pro (BTCP) Informasjon With Bitcoin PRO, you have all of the great features that are associated with the standard Bitcoin (BTC) only the PRO version is faster, has lower fees and is completely decentralized. Offisiell nettside: https://bitcoinpro.money Kjøp BTCP nå!

Bitcoin Pro (BTCP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Pro (BTCP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Total forsyning: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Sirkulerende forsyning: $ 129.02K $ 129.02K $ 129.02K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.86M $ 23.86M $ 23.86M All-time high: $ 1,209.85 $ 1,209.85 $ 1,209.85 All-Time Low: $ 0.00004772 $ 0.00004772 $ 0.00004772 Nåværende pris: $ 11.36 $ 11.36 $ 11.36 Lær mer om Bitcoin Pro (BTCP) pris

Bitcoin Pro (BTCP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin Pro (BTCP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTCP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTCP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTCPs tokenomics, kan du utforske BTCP tokenets livepris!

