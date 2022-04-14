BiohackerDAO (BIOHACK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BiohackerDAO (BIOHACK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BiohackerDAO (BIOHACK) Informasjon BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more. Offisiell nettside: https://biohackerdao.org/ Teknisk dokument: https://biohackerdao.org/mission-governance Kjøp BIOHACK nå!

BiohackerDAO (BIOHACK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BiohackerDAO (BIOHACK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 343.58K $ 343.58K $ 343.58K Total forsyning: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Sirkulerende forsyning: $ 588.01K $ 588.01K $ 588.01K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M All-time high: $ 6.21 $ 6.21 $ 6.21 All-Time Low: $ 0.353064 $ 0.353064 $ 0.353064 Nåværende pris: $ 0.584308 $ 0.584308 $ 0.584308 Lær mer om BiohackerDAO (BIOHACK) pris

BiohackerDAO (BIOHACK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BiohackerDAO (BIOHACK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIOHACK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIOHACK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIOHACKs tokenomics, kan du utforske BIOHACK tokenets livepris!

BIOHACK prisforutsigelse Vil du vite hvor BIOHACK kan være på vei? Vår BIOHACK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIOHACK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!