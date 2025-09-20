BiohackerDAO (BIOHACK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 6.21$ 6.21 $ 6.21 Laveste pris $ 0.353064$ 0.353064 $ 0.353064 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +8.21% Prisendring (7D) +8.21%

BiohackerDAO (BIOHACK) sanntidsprisen er $0.584308. I løpet av de siste 24 timene har BIOHACK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIOHACK er $ 6.21, mens den rekordlave prisen er $ 0.353064.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIOHACK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +8.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BiohackerDAO (BIOHACK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 343.58K$ 343.58K $ 343.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Opplagsforsyning 588.01K 588.01K 588.01K Total forsyning 1,713,405.0 1,713,405.0 1,713,405.0

Nåværende markedsverdi på BiohackerDAO er $ 343.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIOHACK er 588.01K, med en total tilgang på 1713405.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.00M.