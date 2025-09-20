Bingo (BINGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -7.72% Prisendring (7D) -5.12% Prisendring (7D) -5.12%

Bingo (BINGO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BINGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BINGO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BINGO endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -7.72% over 24 timer og -5.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bingo (BINGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.84K$ 56.84K $ 56.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.47K$ 60.47K $ 60.47K Opplagsforsyning 9.40B 9.40B 9.40B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bingo er $ 56.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BINGO er 9.40B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.47K.