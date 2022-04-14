Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Big Back Bitcoin (BBBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Big Back Bitcoin (BBBTC) Informasjon Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation. Offisiell nettside: https://bigbackbitcoin.com/ Teknisk dokument: https://www.canva.com/design/DAGcGoJ_9y0/9q0vedWe8-hx2Is2yCDNYg/view?utm_content=DAGcGoJ_9y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h7f6284f081 Kjøp BBBTC nå!

Big Back Bitcoin (BBBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Big Back Bitcoin (BBBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 206.15K $ 206.15K $ 206.15K Total forsyning: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Sirkulerende forsyning: $ 8.11B $ 8.11B $ 8.11B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 533.57K $ 533.57K $ 533.57K All-time high: $ 0.00032439 $ 0.00032439 $ 0.00032439 All-Time Low: $ 0.00000457 $ 0.00000457 $ 0.00000457 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Big Back Bitcoin (BBBTC) pris

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Big Back Bitcoin (BBBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BBBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BBBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BBBTCs tokenomics, kan du utforske BBBTC tokenets livepris!

BBBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor BBBTC kan være på vei? Vår BBBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BBBTC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!