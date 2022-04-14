Beth ($BETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Beth ($BETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Beth ($BETH) Informasjon The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem. Offisiell nettside: https://bethonsolana.com/ Teknisk dokument: https://bethonsolana.com/whitepaper Kjøp $BETH nå!

Beth ($BETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Beth ($BETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.64K $ 20.64K $ 20.64K Total forsyning: $ 989.85M $ 989.85M $ 989.85M Sirkulerende forsyning: $ 937.83M $ 937.83M $ 937.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.79K $ 21.79K $ 21.79K All-time high: $ 0.01495483 $ 0.01495483 $ 0.01495483 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Beth ($BETH) pris

Beth ($BETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Beth ($BETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BETHs tokenomics, kan du utforske $BETH tokenets livepris!

$BETH prisforutsigelse Vil du vite hvor $BETH kan være på vei? Vår $BETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $BETH tokenets prisforutsigelse nå!

