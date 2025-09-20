Beth ($BETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.000023 $ 0.000023 $ 0.000023 24 timer lav $ 0.00002301 $ 0.00002301 $ 0.00002301 24 timer høy 24 timer lav $ 0.000023$ 0.000023 $ 0.000023 24 timer høy $ 0.00002301$ 0.00002301 $ 0.00002301 All Time High $ 0.01495483$ 0.01495483 $ 0.01495483 Laveste pris $ 0.00002105$ 0.00002105 $ 0.00002105 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) -0.15% Prisendring (7D) -0.15%

Beth ($BETH) sanntidsprisen er $0.00002301. I løpet av de siste 24 timene har $BETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000023 og et toppnivå på $ 0.00002301, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BETH er $ 0.01495483, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002105.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BETH endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og -0.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beth ($BETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.58K$ 21.58K $ 21.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.78K$ 22.78K $ 22.78K Opplagsforsyning 937.83M 937.83M 937.83M Total forsyning 989,847,111.619057 989,847,111.619057 989,847,111.619057

Nåværende markedsverdi på Beth er $ 21.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BETH er 937.83M, med en total tilgang på 989847111.619057. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.78K.