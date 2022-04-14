Best Patent Token (BPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Best Patent Token (BPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry.

Best Patent Token (BPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Best Patent Token (BPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M All-time high: $ 0.00236637 $ 0.00236637 $ 0.00236637 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00058316 $ 0.00058316 $ 0.00058316 Lær mer om Best Patent Token (BPT) pris

Best Patent Token (BPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Best Patent Token (BPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BPTs tokenomics, kan du utforske BPT tokenets livepris!

