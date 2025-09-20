Best Patent Token (BPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00236637$ 0.00236637 $ 0.00236637 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.96% Prisendring (1D) +46.36% Prisendring (7D) +83.56% Prisendring (7D) +83.56%

Best Patent Token (BPT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BPT er $ 0.00236637, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BPT endret seg med +2.96% i løpet av den siste timen, +46.36% over 24 timer og +83.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Best Patent Token (BPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Opplagsforsyning 2.70B 2.70B 2.70B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Best Patent Token er $ 1.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BPT er 2.70B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.50M.