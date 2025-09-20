Dagens Beevo livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BEEVO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BEEVO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Beevo livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BEEVO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BEEVO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Beevo (BEEVO) Prisinformasjon (USD)

Beevo (BEEVO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEEVO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEEVO er $ 0.00142896, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEEVO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -7.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beevo (BEEVO) Markedsinformasjon

$ 17.08K
$ 17.08K$ 17.08K

--
----

$ 17.08K
$ 17.08K$ 17.08K

999.98M
999.98M 999.98M

999,975,172.96957
999,975,172.96957 999,975,172.96957

Nåværende markedsverdi på Beevo er $ 17.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEEVO er 999.98M, med en total tilgang på 999975172.96957. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.08K.

Beevo (BEEVO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Beevo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Beevo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Beevo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Beevo til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.23%
30 dager$ 0+4.03%
60 dager$ 0-67.74%
90 dager$ 0--

Hva er Beevo (BEEVO)

Beevo (Beevo) – A Community-Driven Meme Coin on Solana Beevo is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to leverage the speed, scalability, and low transaction costs of the network. Launched on the Boop.fun platform, Beevo is part of the growing ecosystem of viral digital assets that emphasize community participation and decentralized ownership. Created by Broccoli Dev, a known figure in the Solana meme coin space, Beevo combines meme culture with solid infrastructure, ensuring a seamless user experience and long-term community engagement. Key Features: Blockchain: Solana – high-speed, low-fee, and scalable. Launch Platform: Boop.fun – a trusted platform for launching Solana-based meme tokens. Developer: Broccoli Dev – reputable builder within the Solana community. Community Focused: Emphasis on organic growth, transparency, and decentralized engagement. Beevo aims to be more than just a meme—it’s a digital asset built with intention, backed by a strong development ethos and supported by an engaged community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Beevo (BEEVO) Ressurs

Beevo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Beevo (BEEVO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Beevo (BEEVO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Beevo.

Sjekk Beevoprisprognosen nå!

BEEVO til lokale valutaer

Beevo (BEEVO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Beevo (BEEVO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BEEVO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Beevo (BEEVO)

Hvor mye er Beevo (BEEVO) verdt i dag?
Live BEEVO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BEEVO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BEEVO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Beevo?
Markedsverdien for BEEVO er $ 17.08K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BEEVO?
Den sirkulerende forsyningen av BEEVO er 999.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBEEVO ?
BEEVO oppnådde en ATH-pris på 0.00142896 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BEEVO?
BEEVO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BEEVO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BEEVO er -- USD.
Vil BEEVO gå høyere i år?
BEEVO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BEEVO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.