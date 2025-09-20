Beevo (BEEVO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00142896$ 0.00142896 $ 0.00142896 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.23% Prisendring (7D) -7.60% Prisendring (7D) -7.60%

Beevo (BEEVO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEEVO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEEVO er $ 0.00142896, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEEVO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -7.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beevo (BEEVO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.08K$ 17.08K $ 17.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.08K$ 17.08K $ 17.08K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,975,172.96957 999,975,172.96957 999,975,172.96957

Nåværende markedsverdi på Beevo er $ 17.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEEVO er 999.98M, med en total tilgang på 999975172.96957. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.08K.