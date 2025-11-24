BASEDD House pris i dag

Sanntids BASEDD House (BASEDD) pris i dag er $ 0.00067742, med en 1.67% endring de siste 24 timene. Nåværende BASEDD til USD konverteringssats er $ 0.00067742 per BASEDD.

BASEDD House rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 676,280, med en sirkulerende forsyning på 999.88M BASEDD. I løpet av de siste 24 timene BASEDD har den blitt handlet mellom $ 0.00064462(laveste) og $ 0.00070937 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00924382, mens tidenes laveste notering var $ 0.00064462.

Kortsiktig har BASEDD beveget seg +4.30% i løpet av den siste timen og -5.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BASEDD House (BASEDD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 676.28K$ 676.28K $ 676.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 676.28K$ 676.28K $ 676.28K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,877,954.068681 999,877,954.068681 999,877,954.068681

Nåværende markedsverdi på BASEDD House er $ 676.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASEDD er 999.88M, med en total tilgang på 999877954.068681. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 676.28K.