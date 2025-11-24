BASEDD House (BASEDD)-prisforutsigelse (USD)

Få BASEDD House prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye BASEDD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp BASEDD

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på BASEDD House % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon BASEDD House-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) BASEDD House (BASEDD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan BASEDD House potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000702 i 2025. BASEDD House (BASEDD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan BASEDD House potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000737 i 2026. BASEDD House (BASEDD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BASEDD for 2027 $ 0.000774 med en 10.25% vekstrate. BASEDD House (BASEDD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BASEDD for 2028 $ 0.000813 med en 15.76% vekstrate. BASEDD House (BASEDD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BASEDD for 2029 $ 0.000854 med en 21.55% vekstrate. BASEDD House (BASEDD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BASEDD for 2030 $ 0.000897 med en 27.63% vekstrate. BASEDD House (BASEDD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på BASEDD House potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001461. BASEDD House (BASEDD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på BASEDD House potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002380. År Pris Vekst 2025 $ 0.000702 0.00%

2026 $ 0.000737 5.00%

2027 $ 0.000774 10.25%

2028 $ 0.000813 15.76%

2029 $ 0.000854 21.55%

2030 $ 0.000897 27.63%

2031 $ 0.000941 34.01%

2032 $ 0.000988 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001038 47.75%

2034 $ 0.001090 55.13%

2035 $ 0.001144 62.89%

2036 $ 0.001202 71.03%

2037 $ 0.001262 79.59%

2038 $ 0.001325 88.56%

2039 $ 0.001391 97.99%

2040 $ 0.001461 107.89% Vis mer Kortsiktig BASEDD House-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000702 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000702 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000703 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000705 0.41% BASEDD House (BASEDD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for BASEDD November 24, 2025(I dag) er $0.000702 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. BASEDD House (BASEDD) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for BASEDD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000702 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. BASEDD House (BASEDD) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for BASEDD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000703 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. BASEDD House (BASEDD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for BASEDD $0.000705 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende BASEDD House prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 706.51K$ 706.51K $ 706.51K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste BASEDD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har BASEDD en sirkulerende forsyning på 999.88M og total markedsverdi på $ 706.51K. Se BASEDD livepris

BASEDD House Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for BASEDD House direktepris, er gjeldende pris for BASEDD House 0.000702USD. Den sirkulerende forsyningen av BASEDD House(BASEDD) er 999.88M BASEDD , som gir den en markedsverdi på $706,506 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.39% $ 0 $ 0.000716 $ 0.000644

7 dager -0.43% $ -0.000003 $ 0.001133 $ 0.000644

30 dager -37.88% $ -0.000266 $ 0.001133 $ 0.000644 24-timers ytelse De siste 24 timene har BASEDD House vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 2.39% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har BASEDD House handlet på en topp på $0.001133 og en bunn på $0.000644 . Det så en prisendring på -0.43% . Denne nylige trenden viser potensialet til BASEDD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har BASEDD House opplevd en -37.88% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000266 av dens verdi. Dette indikerer at BASEDD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer BASEDD House (BASEDD) prisforutsigelsesmodul? BASEDD House-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for BASEDD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for BASEDD House det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for BASEDD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til BASEDD House. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til BASEDD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til BASEDD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til BASEDD House.

Hvorfor er BASEDD-prisforutsigelse viktig?

BASEDD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i BASEDD nå? I følge dine forutsigelser vil BASEDD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for BASEDD neste måned? I følge BASEDD House (BASEDD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte BASEDD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 BASEDD koste i 2026? Prisen på 1 BASEDD House (BASEDD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BASEDD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på BASEDD i 2027? BASEDD House (BASEDD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BASEDD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for BASEDD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil BASEDD House (BASEDD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for BASEDD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil BASEDD House (BASEDD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 BASEDD koste i 2030? Prisen på 1 BASEDD House (BASEDD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BASEDD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for BASEDD i 2040? BASEDD House (BASEDD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BASEDD innen 2040. Registrer deg nå