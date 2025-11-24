Based Moron pris i dag

Sanntids Based Moron (MORON) pris i dag er $ 0.00001295, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MORON til USD konverteringssats er $ 0.00001295 per MORON.

Based Moron rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,951.9, med en sirkulerende forsyning på 1.00B MORON. I løpet av de siste 24 timene MORON har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00035634, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000989.

Kortsiktig har MORON beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Based Moron (MORON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Based Moron er $ 12.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MORON er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.95K.