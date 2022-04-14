Based Monsta (MONSTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Based Monsta (MONSTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Based Monsta (MONSTA) Informasjon A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party! Offisiell nettside: https://basedmonsta.com Teknisk dokument: https://docs.monstacorp.com/ Kjøp MONSTA nå!

Based Monsta (MONSTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Based Monsta (MONSTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 452.61K $ 452.61K $ 452.61K Total forsyning: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Sirkulerende forsyning: $ 9.04B $ 9.04B $ 9.04B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 480.92K $ 480.92K $ 480.92K All-time high: $ 0.00013033 $ 0.00013033 $ 0.00013033 All-Time Low: $ 0.00002284 $ 0.00002284 $ 0.00002284 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Based Monsta (MONSTA) pris

Based Monsta (MONSTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Based Monsta (MONSTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONSTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONSTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONSTAs tokenomics, kan du utforske MONSTA tokenets livepris!

MONSTA prisforutsigelse Vil du vite hvor MONSTA kan være på vei? Vår MONSTA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MONSTA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!