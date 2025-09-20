Dagens Based Monsta livepris er 0.00005226 USD. Spor prisoppdateringer for MONSTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONSTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Based Monsta livepris er 0.00005226 USD. Spor prisoppdateringer for MONSTA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONSTA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MONSTA

MONSTA Prisinformasjon

MONSTA teknisk dokument

MONSTA Offisiell nettside

MONSTA tokenomics

MONSTA Prisprognose

Based Monsta Logo

Based Monsta Pris (MONSTA)

Ikke oppført

1 MONSTA til USD livepris:

--
----
+0.30%1D
USD
Based Monsta (MONSTA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:35:59 (UTC+8)

Based Monsta (MONSTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00005164
24 timer lav
$ 0.00005279
24 timer høy

$ 0.00005164
$ 0.00005279
$ 0.00013033
$ 0.00002284
+0.16%

-0.07%

-7.61%

-7.61%

Based Monsta (MONSTA) sanntidsprisen er $0.00005226. I løpet av de siste 24 timene har MONSTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005164 og et toppnivå på $ 0.00005279, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONSTA er $ 0.00013033, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002284.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONSTA endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og -7.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based Monsta (MONSTA) Markedsinformasjon

$ 472.35K
--
$ 501.90K
9.04B
9,604,016,435.188366
Nåværende markedsverdi på Based Monsta er $ 472.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONSTA er 9.04B, med en total tilgang på 9604016435.188366. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 501.90K.

Based Monsta (MONSTA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Based Monsta til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Based Monsta til USD ble $ -0.0000184796.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Based Monsta til USD ble $ -0.0000164690.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Based Monsta til USD ble $ +0.00001043775203302336.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.07%
30 dager$ -0.0000184796-35.36%
60 dager$ -0.0000164690-31.51%
90 dager$ +0.00001043775203302336+24.96%

Hva er Based Monsta (MONSTA)

A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Based Monsta (MONSTA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Based Monsta Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Based Monsta (MONSTA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Based Monsta (MONSTA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Based Monsta.

Sjekk Based Monstaprisprognosen nå!

MONSTA til lokale valutaer

Based Monsta (MONSTA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Based Monsta (MONSTA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MONSTA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Based Monsta (MONSTA)

Hvor mye er Based Monsta (MONSTA) verdt i dag?
Live MONSTA prisen i USD er 0.00005226 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MONSTA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MONSTA til USD er $ 0.00005226. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Based Monsta?
Markedsverdien for MONSTA er $ 472.35K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MONSTA?
Den sirkulerende forsyningen av MONSTA er 9.04B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMONSTA ?
MONSTA oppnådde en ATH-pris på 0.00013033 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MONSTA?
MONSTA så en ATL-pris på 0.00002284 USD.
Hva er handelsvolumet til MONSTA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MONSTA er -- USD.
Vil MONSTA gå høyere i år?
MONSTA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MONSTA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:35:59 (UTC+8)

