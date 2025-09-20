Based Monsta (MONSTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005164 $ 0.00005164 $ 0.00005164 24 timer lav $ 0.00005279 $ 0.00005279 $ 0.00005279 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005164$ 0.00005164 $ 0.00005164 24 timer høy $ 0.00005279$ 0.00005279 $ 0.00005279 All Time High $ 0.00013033$ 0.00013033 $ 0.00013033 Laveste pris $ 0.00002284$ 0.00002284 $ 0.00002284 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -0.07% Prisendring (7D) -7.61% Prisendring (7D) -7.61%

Based Monsta (MONSTA) sanntidsprisen er $0.00005226. I løpet av de siste 24 timene har MONSTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005164 og et toppnivå på $ 0.00005279, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONSTA er $ 0.00013033, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002284.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONSTA endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.07% over 24 timer og -7.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based Monsta (MONSTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 472.35K$ 472.35K $ 472.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 501.90K$ 501.90K $ 501.90K Opplagsforsyning 9.04B 9.04B 9.04B Total forsyning 9,604,016,435.188366 9,604,016,435.188366 9,604,016,435.188366

Nåværende markedsverdi på Based Monsta er $ 472.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONSTA er 9.04B, med en total tilgang på 9604016435.188366. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 501.90K.