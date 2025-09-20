Dagens Baseape livepris er 0.00009408 USD. Spor prisoppdateringer for BAPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Baseape livepris er 0.00009408 USD. Spor prisoppdateringer for BAPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Baseape Pris (BAPE)

1 BAPE til USD livepris:

--
----
+0.40%1D
Baseape (BAPE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:17:47 (UTC+8)

Baseape (BAPE) Prisinformasjon (USD)

Baseape (BAPE) sanntidsprisen er $0.00009408. I løpet av de siste 24 timene har BAPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009354 og et toppnivå på $ 0.00009408, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAPE er $ 0.0028866, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000142.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAPE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.45% over 24 timer og -6.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baseape (BAPE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Baseape er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAPE er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.08K.

Baseape (BAPE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Baseape til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Baseape til USD ble $ -0.0000068858.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Baseape til USD ble $ -0.0000011343.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Baseape til USD ble $ +0.00003035656024840738.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.45%
30 dager$ -0.0000068858-7.31%
60 dager$ -0.0000011343-1.20%
90 dager$ +0.00003035656024840738+47.64%

Hva er Baseape (BAPE)

What is the project about? The Baseape project aims to introduce individuals to the Base ecosystem through its fun and friendly mascot, Baseape! The project is community owned and managed, with strict limits on individual holdings to promote decentralization and widespread adoption. What makes your project unique? By leveraging the power of memes and community-driven content creation, Baseape aims to increase awareness and understanding of the Baseape universe, serving as a guide and companion to all Baseapeauts along the way! History of your project. We have completed the DApp's staking feature and will release it in the next few days. After 18 hours of launching, we've got over 450 holders with 4,000 transactions and a trading volume of $986,000. The ownership of the contract has been renounced and the Liquidity Pool tokens have been locked.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Baseape (BAPE) Ressurs

Baseape Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Baseape (BAPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Baseape (BAPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Baseape.

Sjekk Baseapeprisprognosen nå!

BAPE til lokale valutaer

Baseape (BAPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baseape (BAPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Baseape (BAPE)

Hvor mye er Baseape (BAPE) verdt i dag?
Live BAPE prisen i USD er 0.00009408 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BAPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BAPE til USD er $ 0.00009408. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Baseape?
Markedsverdien for BAPE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BAPE?
Den sirkulerende forsyningen av BAPE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAPE ?
BAPE oppnådde en ATH-pris på 0.0028866 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BAPE?
BAPE så en ATL-pris på 0.00000142 USD.
Hva er handelsvolumet til BAPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAPE er -- USD.
Vil BAPE gå høyere i år?
BAPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:17:47 (UTC+8)

