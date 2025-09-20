Baseape (BAPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00009354 $ 0.00009354 $ 0.00009354 24 timer lav $ 0.00009408 $ 0.00009408 $ 0.00009408 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00009354$ 0.00009354 $ 0.00009354 24 timer høy $ 0.00009408$ 0.00009408 $ 0.00009408 All Time High $ 0.0028866$ 0.0028866 $ 0.0028866 Laveste pris $ 0.00000142$ 0.00000142 $ 0.00000142 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.45% Prisendring (7D) -6.87% Prisendring (7D) -6.87%

Baseape (BAPE) sanntidsprisen er $0.00009408. I løpet av de siste 24 timene har BAPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009354 og et toppnivå på $ 0.00009408, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAPE er $ 0.0028866, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000142.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAPE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.45% over 24 timer og -6.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baseape (BAPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 94.08K$ 94.08K $ 94.08K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Baseape er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAPE er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.08K.