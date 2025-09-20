Base Protocol (BASE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.443785 $ 0.443785 $ 0.443785 24 timer lav $ 0.457303 $ 0.457303 $ 0.457303 24 timer høy 24 timer lav $ 0.443785$ 0.443785 $ 0.443785 24 timer høy $ 0.457303$ 0.457303 $ 0.457303 All Time High $ 35.25$ 35.25 $ 35.25 Laveste pris $ 0.177029$ 0.177029 $ 0.177029 Prisendring (1H) +4.80% Prisendring (1D) +1.92% Prisendring (7D) -3.85% Prisendring (7D) -3.85%

Base Protocol (BASE) sanntidsprisen er $0.465094. I løpet av de siste 24 timene har BASE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.443785 og et toppnivå på $ 0.457303, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASE er $ 35.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.177029.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASE endret seg med +4.80% i løpet av den siste timen, +1.92% over 24 timer og -3.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Base Protocol (BASE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 213.57K$ 213.57K $ 213.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 312.10K$ 312.10K $ 312.10K Opplagsforsyning 480.68K 480.68K 480.68K Total forsyning 702,441.82996731 702,441.82996731 702,441.82996731

Nåværende markedsverdi på Base Protocol er $ 213.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BASE er 480.68K, med en total tilgang på 702441.82996731. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 312.10K.