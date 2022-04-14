Base Protocol (BASE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Base Protocol (BASE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Base Protocol (BASE) Informasjon Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80. Offisiell nettside: https://www.baseprotocol.org/ Kjøp BASE nå!

Base Protocol (BASE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Base Protocol (BASE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 222.54K $ 222.54K $ 222.54K Total forsyning: $ 702.44K $ 702.44K $ 702.44K Sirkulerende forsyning: $ 480.68K $ 480.68K $ 480.68K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 325.21K $ 325.21K $ 325.21K All-time high: $ 35.25 $ 35.25 $ 35.25 All-Time Low: $ 0.177029 $ 0.177029 $ 0.177029 Nåværende pris: $ 0.462972 $ 0.462972 $ 0.462972 Lær mer om Base Protocol (BASE) pris

Base Protocol (BASE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Base Protocol (BASE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BASE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BASE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BASEs tokenomics, kan du utforske BASE tokenets livepris!

BASE prisforutsigelse Vil du vite hvor BASE kan være på vei? Vår BASE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

