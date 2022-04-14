bane ($BANE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i bane ($BANE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

bane ($BANE) Informasjon bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs. Offisiell nettside: https://realbanecto.xyz/ Kjøp $BANE nå!

bane ($BANE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for bane ($BANE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.82K $ 29.82K $ 29.82K Total forsyning: $ 998.91M $ 998.91M $ 998.91M Sirkulerende forsyning: $ 998.91M $ 998.91M $ 998.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.82K $ 29.82K $ 29.82K All-time high: $ 0.00103846 $ 0.00103846 $ 0.00103846 All-Time Low: $ 0.00001349 $ 0.00001349 $ 0.00001349 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om bane ($BANE) pris

bane ($BANE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak bane ($BANE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BANE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BANE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BANEs tokenomics, kan du utforske $BANE tokenets livepris!

$BANE prisforutsigelse Vil du vite hvor $BANE kan være på vei? Vår $BANE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $BANE tokenets prisforutsigelse nå!

