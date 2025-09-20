bane Pris ($BANE)
bane ($BANE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BANE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BANE er $ 0.00103846, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BANE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og -2.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på bane er $ 29.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BANE er 998.91M, med en total tilgang på 998913710.301305. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.82K.
I løpet av i dag er prisendringen på bane til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på bane til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på bane til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på bane til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.15%
|30 dager
|$ 0
|+25.13%
|60 dager
|$ 0
|+9.79%
|90 dager
|$ 0
|--
bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs.
