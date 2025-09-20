bane ($BANE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00103846$ 0.00103846 $ 0.00103846 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.15% Prisendring (7D) -2.85% Prisendring (7D) -2.85%

bane ($BANE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BANE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BANE er $ 0.00103846, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BANE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og -2.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bane ($BANE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.82K$ 29.82K $ 29.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.82K$ 29.82K $ 29.82K Opplagsforsyning 998.91M 998.91M 998.91M Total forsyning 998,913,710.301305 998,913,710.301305 998,913,710.301305

Nåværende markedsverdi på bane er $ 29.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BANE er 998.91M, med en total tilgang på 998913710.301305. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.82K.