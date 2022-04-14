BAMBIT (BAMBIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BAMBIT (BAMBIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BAMBIT (BAMBIT) Informasjon $BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space. Offisiell nettside: https://bambitsol.com/ Teknisk dokument: https://docs.bambitsol.com/ Kjøp BAMBIT nå!

BAMBIT (BAMBIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BAMBIT (BAMBIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.18K $ 43.18K $ 43.18K Total forsyning: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Sirkulerende forsyning: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.18K $ 43.18K $ 43.18K All-time high: $ 0.04255699 $ 0.04255699 $ 0.04255699 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00053971 $ 0.00053971 $ 0.00053971 Lær mer om BAMBIT (BAMBIT) pris

BAMBIT (BAMBIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BAMBIT (BAMBIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAMBIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAMBIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAMBITs tokenomics, kan du utforske BAMBIT tokenets livepris!

BAMBIT prisforutsigelse Vil du vite hvor BAMBIT kan være på vei? Vår BAMBIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAMBIT tokenets prisforutsigelse nå!

