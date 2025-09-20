BAMBIT (BAMBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00056412 $ 0.00056412 $ 0.00056412 24 timer lav $ 0.00058331 $ 0.00058331 $ 0.00058331 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00056412$ 0.00056412 $ 0.00056412 24 timer høy $ 0.00058331$ 0.00058331 $ 0.00058331 All Time High $ 0.04255699$ 0.04255699 $ 0.04255699 Laveste pris $ 0.00028542$ 0.00028542 $ 0.00028542 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.30% Prisendring (7D) -1.10% Prisendring (7D) -1.10%

BAMBIT (BAMBIT) sanntidsprisen er $0.00057566. I løpet av de siste 24 timene har BAMBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00056412 og et toppnivå på $ 0.00058331, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAMBIT er $ 0.04255699, mens den rekordlave prisen er $ 0.00028542.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAMBIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og -1.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BAMBIT (BAMBIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.05K$ 46.05K $ 46.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.05K$ 46.05K $ 46.05K Opplagsforsyning 80.00M 80.00M 80.00M Total forsyning 79,999,097.0 79,999,097.0 79,999,097.0

Nåværende markedsverdi på BAMBIT er $ 46.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAMBIT er 80.00M, med en total tilgang på 79999097.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.05K.