Dagens BAMBIT livepris er 0.00057566 USD. Spor prisoppdateringer for BAMBIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Mer om BAMBIT

BAMBIT Prisinformasjon

BAMBIT teknisk dokument

BAMBIT Offisiell nettside

BAMBIT tokenomics

BAMBIT Prisprognose

BAMBIT Logo

BAMBIT Pris (BAMBIT)

Ikke oppført

1 BAMBIT til USD livepris:

$0.00057566
-1.30%1D
USD
BAMBIT (BAMBIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:42:57 (UTC+8)

BAMBIT (BAMBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00056412
24 timer lav
$ 0.00058331
24 timer høy

$ 0.00056412
$ 0.00058331
$ 0.04255699
$ 0.00028542
--

-1.30%

-1.10%

-1.10%

BAMBIT (BAMBIT) sanntidsprisen er $0.00057566. I løpet av de siste 24 timene har BAMBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00056412 og et toppnivå på $ 0.00058331, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAMBIT er $ 0.04255699, mens den rekordlave prisen er $ 0.00028542.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAMBIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.30% over 24 timer og -1.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BAMBIT (BAMBIT) Markedsinformasjon

$ 46.05K
--
$ 46.05K
80.00M
79,999,097.0
Nåværende markedsverdi på BAMBIT er $ 46.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAMBIT er 80.00M, med en total tilgang på 79999097.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.05K.

BAMBIT (BAMBIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BAMBIT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BAMBIT til USD ble $ +0.0002809859.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BAMBIT til USD ble $ +0.0001737339.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BAMBIT til USD ble $ +0.00027156171020573656.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.30%
30 dager$ +0.0002809859+48.81%
60 dager$ +0.0001737339+30.18%
90 dager$ +0.00027156171020573656+89.30%

Hva er BAMBIT (BAMBIT)

$BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space.

BAMBIT (BAMBIT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BAMBIT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BAMBIT (BAMBIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BAMBIT (BAMBIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BAMBIT.

Sjekk BAMBITprisprognosen nå!

BAMBIT til lokale valutaer

BAMBIT (BAMBIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BAMBIT (BAMBIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAMBIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BAMBIT (BAMBIT)

Hvor mye er BAMBIT (BAMBIT) verdt i dag?
Live BAMBIT prisen i USD er 0.00057566 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BAMBIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BAMBIT til USD er $ 0.00057566. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BAMBIT?
Markedsverdien for BAMBIT er $ 46.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BAMBIT?
Den sirkulerende forsyningen av BAMBIT er 80.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAMBIT ?
BAMBIT oppnådde en ATH-pris på 0.04255699 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BAMBIT?
BAMBIT så en ATL-pris på 0.00028542 USD.
Hva er handelsvolumet til BAMBIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAMBIT er -- USD.
Vil BAMBIT gå høyere i år?
BAMBIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAMBIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
BAMBIT (BAMBIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

