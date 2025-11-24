Backroom pris i dag

Sanntids Backroom (ROOM) pris i dag er $ 0.00229479, med en 21.70% endring de siste 24 timene. Nåværende ROOM til USD konverteringssats er $ 0.00229479 per ROOM.

Backroom rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,782,380, med en sirkulerende forsyning på 775.66M ROOM. I løpet av de siste 24 timene ROOM har den blitt handlet mellom $ 0.00188556(laveste) og $ 0.00233821 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02455824, mens tidenes laveste notering var $ 0.00055129.

Kortsiktig har ROOM beveget seg +0.41% i løpet av den siste timen og -36.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Backroom (ROOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Opplagsforsyning 775.66M 775.66M 775.66M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

