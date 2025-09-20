B20 (B20) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 28.62$ 28.62 $ 28.62 Laveste pris $ 0.01405272$ 0.01405272 $ 0.01405272 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.86% Prisendring (7D) +3.86%

B20 (B20) sanntidsprisen er $0.067882. I løpet av de siste 24 timene har B20 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til B20 er $ 28.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.01405272.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har B20 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

B20 (B20) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 337.67K$ 337.67K $ 337.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 678.82K$ 678.82K $ 678.82K Opplagsforsyning 4.97M 4.97M 4.97M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på B20 er $ 337.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på B20 er 4.97M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 678.82K.