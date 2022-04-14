B20 (B20) tokenomics Oppdag viktig innsikt i B20 (B20), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

B20 (B20) Informasjon B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault. Offisiell nettside: https://b20.whalestreet.xyz Kjøp B20 nå!

B20 (B20) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for B20 (B20), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 243.67K Total forsyning: $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 489.84K All-time high: $ 28.62 All-Time Low: $ 0.01405272 Nåværende pris: $ 0.04898396 Lær mer om B20 (B20) pris

B20 (B20) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak B20 (B20) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet B20 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange B20 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår B20s tokenomics, kan du utforske B20 tokenets livepris!

B20 prisforutsigelse Vil du vite hvor B20 kan være på vei? Vår B20 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se B20 tokenets prisforutsigelse nå!

