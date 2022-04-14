Avive (AVIVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Avive (AVIVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Avive (AVIVE) Informasjon Avive is the world's largest geosocial protocol, uniting millions of users from over 130 countries on Avive L2 with Proof of Networking consensus Offisiell nettside: https://avive.world/ Kjøp AVIVE nå!

Avive (AVIVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Avive (AVIVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 161.92K $ 161.92K $ 161.92K Total forsyning: $ 9.56B $ 9.56B $ 9.56B Sirkulerende forsyning: $ 2.97B $ 2.97B $ 2.97B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 521.51K $ 521.51K $ 521.51K All-time high: $ 0.148655 $ 0.148655 $ 0.148655 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Avive (AVIVE) pris

Avive (AVIVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Avive (AVIVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVIVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVIVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVIVEs tokenomics, kan du utforske AVIVE tokenets livepris!

AVIVE prisforutsigelse Vil du vite hvor AVIVE kan være på vei? Vår AVIVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVIVE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!