AvaCoach (AVAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00033799 24 timer lav $ 0.00034706 24 timer høy All Time High $ 0.01010404 Laveste pris $ 0.00025907 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.37% Prisendring (7D) +7.06%

AvaCoach (AVAC) sanntidsprisen er $0.00033982. I løpet av de siste 24 timene har AVAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00033799 og et toppnivå på $ 0.00034706, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVAC er $ 0.01010404, mens den rekordlave prisen er $ 0.00025907.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVAC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.37% over 24 timer og +7.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AvaCoach (AVAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 257.00K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 339.82K Opplagsforsyning 756.28M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AvaCoach er $ 257.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVAC er 756.28M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 339.82K.