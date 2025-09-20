Dagens AvaCoach livepris er 0.00033982 USD. Spor prisoppdateringer for AVAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AvaCoach livepris er 0.00033982 USD. Spor prisoppdateringer for AVAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AvaCoach Pris (AVAC)

1 AVAC til USD livepris:

$0.00033982
$0.00033982
-1.30%1D
USD
AvaCoach (AVAC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:53:11 (UTC+8)

AvaCoach (AVAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00033799
$ 0.00033799
24 timer lav
$ 0.00034706
$ 0.00034706
24 timer høy

$ 0.00033799
$ 0.00033799

$ 0.00034706
$ 0.00034706

$ 0.01010404
$ 0.01010404

$ 0.00025907
$ 0.00025907

-1.37%

+7.06%

+7.06%

AvaCoach (AVAC) sanntidsprisen er $0.00033982. I løpet av de siste 24 timene har AVAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00033799 og et toppnivå på $ 0.00034706, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVAC er $ 0.01010404, mens den rekordlave prisen er $ 0.00025907.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVAC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.37% over 24 timer og +7.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AvaCoach (AVAC) Markedsinformasjon

$ 257.00K
$ 257.00K

$ 339.82K
$ 339.82K

756.28M
756.28M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AvaCoach er $ 257.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVAC er 756.28M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 339.82K.

AvaCoach (AVAC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AvaCoach til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AvaCoach til USD ble $ +0.0000468288.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AvaCoach til USD ble $ +0.0000727236.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AvaCoach til USD ble $ -0.0000535490056263422.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.37%
30 dager$ +0.0000468288+13.78%
60 dager$ +0.0000727236+21.40%
90 dager$ -0.0000535490056263422-13.61%

Hva er AvaCoach (AVAC)

AvaCoach is an innovative language learning platform that combines cutting-edge AI technology with an engaging, token-based ecosystem. Our mission is to make learning English fun, interactive, and rewarding. With our AI avatars, users can practice and improve their language skills in real-life scenarios, while earning rewards for their progress. Whether you're a beginner or looking to polish your advanced skills, AvaCoach offers a variety of modules tailored to your needs. Join our community and transform your learning experience with AvaCoach!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AvaCoach (AVAC) Ressurs

Offisiell nettside

AvaCoach Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AvaCoach (AVAC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AvaCoach (AVAC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AvaCoach.

Sjekk AvaCoachprisprognosen nå!

AVAC til lokale valutaer

AvaCoach (AVAC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AvaCoach (AVAC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVAC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AvaCoach (AVAC)

Hvor mye er AvaCoach (AVAC) verdt i dag?
Live AVAC prisen i USD er 0.00033982 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVAC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVAC til USD er $ 0.00033982. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AvaCoach?
Markedsverdien for AVAC er $ 257.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVAC?
Den sirkulerende forsyningen av AVAC er 756.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVAC ?
AVAC oppnådde en ATH-pris på 0.01010404 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVAC?
AVAC så en ATL-pris på 0.00025907 USD.
Hva er handelsvolumet til AVAC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVAC er -- USD.
Vil AVAC gå høyere i år?
AVAC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVAC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:53:11 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.