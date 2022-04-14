AvaCoach (AVAC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AvaCoach (AVAC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AvaCoach (AVAC) Informasjon AvaCoach is an innovative language learning platform that combines cutting-edge AI technology with an engaging, token-based ecosystem. Our mission is to make learning English fun, interactive, and rewarding. With our AI avatars, users can practice and improve their language skills in real-life scenarios, while earning rewards for their progress. Whether you're a beginner or looking to polish your advanced skills, AvaCoach offers a variety of modules tailored to your needs. Join our community and transform your learning experience with AvaCoach! Offisiell nettside: https://www.avacoach.ai/ Kjøp AVAC nå!

AvaCoach (AVAC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AvaCoach (AVAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 268.47K $ 268.47K $ 268.47K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 756.28M $ 756.28M $ 756.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 354.99K $ 354.99K $ 354.99K All-time high: $ 0.01010404 $ 0.01010404 $ 0.01010404 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00035465 $ 0.00035465 $ 0.00035465 Lær mer om AvaCoach (AVAC) pris

AvaCoach (AVAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AvaCoach (AVAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVAC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVACs tokenomics, kan du utforske AVAC tokenets livepris!

