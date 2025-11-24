AU79 pris i dag

Sanntids AU79 (AU79) pris i dag er $ 0.01211322, med en 2.73% endring de siste 24 timene. Nåværende AU79 til USD konverteringssats er $ 0.01211322 per AU79.

AU79 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,029,865, med en sirkulerende forsyning på 999.87M AU79. I løpet av de siste 24 timene AU79 har den blitt handlet mellom $ 0.01145778(laveste) og $ 0.01259771 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03850425, mens tidenes laveste notering var $ 0.00608277.

Kortsiktig har AU79 beveget seg +1.74% i løpet av den siste timen og -18.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AU79 (AU79) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.03M$ 12.03M $ 12.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.03M$ 12.03M $ 12.03M Opplagsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Total forsyning 999,870,659.987411 999,870,659.987411 999,870,659.987411

Nåværende markedsverdi på AU79 er $ 12.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AU79 er 999.87M, med en total tilgang på 999870659.987411. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.03M.