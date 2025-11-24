Hva er AU79

AU79 (AU79) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AU79 (AU79), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M All-time high: $ 0.03850425 $ 0.03850425 $ 0.03850425 All-Time Low: $ 0.00608277 $ 0.00608277 $ 0.00608277 Nåværende pris: $ 0.01206985 $ 0.01206985 $ 0.01206985 Lær mer om AU79 (AU79) pris Kjøp AU79 nå!

AU79 (AU79) Informasjon Offisiell nettside: https://au79onsol.com/

AU79 (AU79) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AU79 (AU79) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AU79 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AU79 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AU79s tokenomics, kan du utforske AU79 tokenets livepris!

AU79 prisforutsigelse Vil du vite hvor AU79 kan være på vei? Vår AU79 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AU79 tokenets prisforutsigelse nå!

