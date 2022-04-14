Attention (ATTN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Attention (ATTN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Attention (ATTN) Informasjon ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of “Proof of Attention,” it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value. Offisiell nettside: https://www.attntoken.com/ Kjøp ATTN nå!

Attention (ATTN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Attention (ATTN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M All-time high: $ 0.02390069 $ 0.02390069 $ 0.02390069 All-Time Low: $ 0.00449526 $ 0.00449526 $ 0.00449526 Nåværende pris: $ 0.00485458 $ 0.00485458 $ 0.00485458 Lær mer om Attention (ATTN) pris

Attention (ATTN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Attention (ATTN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATTN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATTN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATTNs tokenomics, kan du utforske ATTN tokenets livepris!

ATTN prisforutsigelse Vil du vite hvor ATTN kan være på vei? Vår ATTN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

