Dagens Attention livepris er 0.00513251 USD. Spor prisoppdateringer for ATTN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATTN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Attention livepris er 0.00513251 USD. Spor prisoppdateringer for ATTN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATTN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ATTN

ATTN Prisinformasjon

ATTN Offisiell nettside

ATTN tokenomics

ATTN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Attention Logo

Attention Pris (ATTN)

Ikke oppført

1 ATTN til USD livepris:

$0.00513251
$0.00513251$0.00513251
-6.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Attention (ATTN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:51:47 (UTC+8)

Attention (ATTN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00507887
$ 0.00507887$ 0.00507887
24 timer lav
$ 0.00549249
$ 0.00549249$ 0.00549249
24 timer høy

$ 0.00507887
$ 0.00507887$ 0.00507887

$ 0.00549249
$ 0.00549249$ 0.00549249

$ 0.02390069
$ 0.02390069$ 0.02390069

$ 0.00449526
$ 0.00449526$ 0.00449526

-0.20%

-6.40%

-1.56%

-1.56%

Attention (ATTN) sanntidsprisen er $0.00513251. I løpet av de siste 24 timene har ATTN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00507887 og et toppnivå på $ 0.00549249, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATTN er $ 0.02390069, mens den rekordlave prisen er $ 0.00449526.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATTN endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -6.40% over 24 timer og -1.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Attention (ATTN) Markedsinformasjon

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

--
----

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Attention er $ 5.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATTN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.13M.

Attention (ATTN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Attention til USD ble $ -0.000350949263891444.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Attention til USD ble $ -0.0005021103.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Attention til USD ble $ -0.0037722896.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Attention til USD ble $ -0.011800027696013796.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000350949263891444-6.40%
30 dager$ -0.0005021103-9.78%
60 dager$ -0.0037722896-73.49%
90 dager$ -0.011800027696013796-69.68%

Hva er Attention (ATTN)

ATTN (Attention Token) is a memecoin focused on rewarding real engagement in the crypto space. Built around the idea of “Proof of Attention,” it incentivizes users for contributions like analyzing trends, summarizing threads, or sharing useful content. While not officially part of Giverep, ATTN works in alignment with it to track and reward meaningful activity. Instead of relying on hype, ATTN uses behavioral on-chain data and social graphs to support a fair and transparent distribution model. The goal is to move beyond speculation and build a system where attention has measurable value.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Attention (ATTN) Ressurs

Offisiell nettside

Attention Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Attention (ATTN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Attention (ATTN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Attention.

Sjekk Attentionprisprognosen nå!

ATTN til lokale valutaer

Attention (ATTN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Attention (ATTN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ATTN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Attention (ATTN)

Hvor mye er Attention (ATTN) verdt i dag?
Live ATTN prisen i USD er 0.00513251 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ATTN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ATTN til USD er $ 0.00513251. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Attention?
Markedsverdien for ATTN er $ 5.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ATTN?
Den sirkulerende forsyningen av ATTN er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forATTN ?
ATTN oppnådde en ATH-pris på 0.02390069 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ATTN?
ATTN så en ATL-pris på 0.00449526 USD.
Hva er handelsvolumet til ATTN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ATTN er -- USD.
Vil ATTN gå høyere i år?
ATTN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ATTN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:51:47 (UTC+8)

Attention (ATTN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.