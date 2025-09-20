Attention (ATTN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00507887 24 timer høy $ 0.00549249 All Time High $ 0.02390069 Laveste pris $ 0.00449526 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -6.40% Prisendring (7D) -1.56%

Attention (ATTN) sanntidsprisen er $0.00513251. I løpet av de siste 24 timene har ATTN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00507887 og et toppnivå på $ 0.00549249, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATTN er $ 0.02390069, mens den rekordlave prisen er $ 0.00449526.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATTN endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -6.40% over 24 timer og -1.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Attention (ATTN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.13M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.13M Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Attention er $ 5.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATTN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.13M.