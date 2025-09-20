Aros (AROS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00241725$ 0.00241725 $ 0.00241725 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) -3.61% Prisendring (7D) -3.61%

Aros (AROS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AROS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AROS er $ 0.00241725, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AROS endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -3.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aros (AROS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.70K$ 17.70K $ 17.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.70K$ 17.70K $ 17.70K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aros er $ 17.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AROS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.70K.