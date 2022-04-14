Arkreen Token (AKRE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Arkreen Token (AKRE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Arkreen Token (AKRE) Informasjon Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action. Offisiell nettside: https://arkreen.com/ Teknisk dokument: https://docs.arkreen.com/

Arkreen Token (AKRE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arkreen Token (AKRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.95B $ 5.95B $ 5.95B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.46M $ 5.46M $ 5.46M All-time high: $ 0.0114795 $ 0.0114795 $ 0.0114795 All-Time Low: $ 0.000067 $ 0.000067 $ 0.000067 Nåværende pris: $ 0.00054556 $ 0.00054556 $ 0.00054556 Lær mer om Arkreen Token (AKRE) pris

Arkreen Token (AKRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arkreen Token (AKRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AKRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AKRE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AKREs tokenomics, kan du utforske AKRE tokenets livepris!

AKRE prisforutsigelse Vil du vite hvor AKRE kan være på vei? Vår AKRE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AKRE tokenets prisforutsigelse nå!

