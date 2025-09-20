Arkreen Token (AKRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0114795$ 0.0114795 $ 0.0114795 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +17.96% Prisendring (1D) +13.12% Prisendring (7D) +208.51% Prisendring (7D) +208.51%

Arkreen Token (AKRE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AKRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AKRE er $ 0.0114795, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AKRE endret seg med +17.96% i løpet av den siste timen, +13.12% over 24 timer og +208.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arkreen Token (AKRE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.74M$ 6.74M $ 6.74M Opplagsforsyning 5.95B 5.95B 5.95B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Arkreen Token er $ 4.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AKRE er 5.95B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.74M.