Dagens Arkreen Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AKRE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AKRE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Arkreen Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AKRE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AKRE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AKRE

AKRE Prisinformasjon

AKRE teknisk dokument

AKRE Offisiell nettside

AKRE tokenomics

AKRE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Arkreen Token Logo

Arkreen Token Pris (AKRE)

Ikke oppført

1 AKRE til USD livepris:

$0.00067438
$0.00067438$0.00067438
+13.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Arkreen Token (AKRE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:32:32 (UTC+8)

Arkreen Token (AKRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0114795
$ 0.0114795$ 0.0114795

$ 0
$ 0$ 0

+17.96%

+13.12%

+208.51%

+208.51%

Arkreen Token (AKRE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AKRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AKRE er $ 0.0114795, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AKRE endret seg med +17.96% i løpet av den siste timen, +13.12% over 24 timer og +208.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arkreen Token (AKRE) Markedsinformasjon

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

--
----

$ 6.74M
$ 6.74M$ 6.74M

5.95B
5.95B 5.95B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Arkreen Token er $ 4.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AKRE er 5.95B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.74M.

Arkreen Token (AKRE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Arkreen Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Arkreen Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Arkreen Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Arkreen Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+13.12%
30 dager$ 0+608.39%
60 dager$ 0+652.92%
90 dager$ 0--

Hva er Arkreen Token (AKRE)

Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Arkreen Token (AKRE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Arkreen Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Arkreen Token (AKRE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Arkreen Token (AKRE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Arkreen Token.

Sjekk Arkreen Tokenprisprognosen nå!

AKRE til lokale valutaer

Arkreen Token (AKRE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Arkreen Token (AKRE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AKRE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Arkreen Token (AKRE)

Hvor mye er Arkreen Token (AKRE) verdt i dag?
Live AKRE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AKRE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AKRE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Arkreen Token?
Markedsverdien for AKRE er $ 4.01M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AKRE?
Den sirkulerende forsyningen av AKRE er 5.95B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAKRE ?
AKRE oppnådde en ATH-pris på 0.0114795 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AKRE?
AKRE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AKRE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AKRE er -- USD.
Vil AKRE gå høyere i år?
AKRE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AKRE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:32:32 (UTC+8)

Arkreen Token (AKRE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.