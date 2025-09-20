Arianee (ARIA20) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.060988 $ 0.060988 $ 0.060988 24 timer lav $ 0.063755 $ 0.063755 $ 0.063755 24 timer høy 24 timer lav $ 0.060988$ 0.060988 $ 0.060988 24 timer høy $ 0.063755$ 0.063755 $ 0.063755 All Time High $ 4.53$ 4.53 $ 4.53 Laveste pris $ 0.01547$ 0.01547 $ 0.01547 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -3.38% Prisendring (7D) -6.50% Prisendring (7D) -6.50%

Arianee (ARIA20) sanntidsprisen er $0.061571. I løpet av de siste 24 timene har ARIA20 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.060988 og et toppnivå på $ 0.063755, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARIA20 er $ 4.53, mens den rekordlave prisen er $ 0.01547.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARIA20 endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -3.38% over 24 timer og -6.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arianee (ARIA20) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.31M$ 12.31M $ 12.31M Opplagsforsyning 107.52M 107.52M 107.52M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Arianee er $ 6.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARIA20 er 107.52M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.31M.