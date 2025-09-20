Dagens Arianee livepris er 0.061571 USD. Spor prisoppdateringer for ARIA20 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARIA20 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Arianee livepris er 0.061571 USD. Spor prisoppdateringer for ARIA20 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARIA20 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Arianee Logo

Arianee Pris (ARIA20)

Ikke oppført

1 ARIA20 til USD livepris:

$0.061583
$0.061583$0.061583
-3.30%1D
USD
Arianee (ARIA20) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:54:32 (UTC+8)

Arianee (ARIA20) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.060988
$ 0.060988$ 0.060988
24 timer lav
$ 0.063755
$ 0.063755$ 0.063755
24 timer høy

$ 0.060988
$ 0.060988$ 0.060988

$ 0.063755
$ 0.063755$ 0.063755

$ 4.53
$ 4.53$ 4.53

$ 0.01547
$ 0.01547$ 0.01547

-0.04%

-3.38%

-6.50%

-6.50%

Arianee (ARIA20) sanntidsprisen er $0.061571. I løpet av de siste 24 timene har ARIA20 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.060988 og et toppnivå på $ 0.063755, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARIA20 er $ 4.53, mens den rekordlave prisen er $ 0.01547.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARIA20 endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -3.38% over 24 timer og -6.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arianee (ARIA20) Markedsinformasjon

$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M

--
----

$ 12.31M
$ 12.31M$ 12.31M

107.52M
107.52M 107.52M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Arianee er $ 6.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARIA20 er 107.52M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.31M.

Arianee (ARIA20) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Arianee til USD ble $ -0.00215732691494804.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Arianee til USD ble $ -0.0025934875.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Arianee til USD ble $ +0.0035976674.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Arianee til USD ble $ +0.025003387912851226.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00215732691494804-3.38%
30 dager$ -0.0025934875-4.21%
60 dager$ +0.0035976674+5.84%
90 dager$ +0.025003387912851226+68.38%

Hva er Arianee (ARIA20)

Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Arianee (ARIA20) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Arianee Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Arianee (ARIA20) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Arianee (ARIA20) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Arianee.

Sjekk Arianeeprisprognosen nå!

ARIA20 til lokale valutaer

Arianee (ARIA20) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Arianee (ARIA20) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARIA20 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Arianee (ARIA20)

Hvor mye er Arianee (ARIA20) verdt i dag?
Live ARIA20 prisen i USD er 0.061571 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ARIA20-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ARIA20 til USD er $ 0.061571. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Arianee?
Markedsverdien for ARIA20 er $ 6.62M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ARIA20?
Den sirkulerende forsyningen av ARIA20 er 107.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARIA20 ?
ARIA20 oppnådde en ATH-pris på 4.53 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ARIA20?
ARIA20 så en ATL-pris på 0.01547 USD.
Hva er handelsvolumet til ARIA20?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARIA20 er -- USD.
Vil ARIA20 gå høyere i år?
ARIA20 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARIA20 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:54:32 (UTC+8)

